Proč nejde protiofenziva rychleji? Rusové jsou dobře opevnění

To už v případě současné protiofenzivy neplatí, píše WSJ . Rusové měli několik měsíců na to, aby na okupovaných územích vybudovali obranné valy včetně bunkrů, protitankových pastí či minových polí, a udržet dobyté pozice bude pro ně mnohem jednodušší než jejich předchozí neúspěšná ofenziva.

Jako příklad cituje WSJ ukrajinské vojáky ze Záporožské oblasti, podle kterých Rusové v dobytých částech oblasti vybudovali kilometry klikatících se a vzájemně propojených zákopů, z nichž část je zabetonována nebo pokryta střechou ze zeminy a větví. To komplikuje jejich rozpoznání při průzkumech pomocí dronů.

„Je nemožné zcela zničit tak dobře připravené pozice,“ řekl velitel střelecké jednotky 108. brigády, jenž vystupuje pod volacím znakem Vados. Aby Ukrajinci mohli takovou pozici obsadit, museli by podle něj místo ostřelovat z dělostřelectva, poté nasadit obrněná vozidla a teprve pak pěchotu. Nedostatek tanků a dalších obrněných vozidel ztěžuje provedení této strategie, tvrdí Vados.

Napadení opevněných vojsk je ovšem podle WSJ náročným úkolem i pro nejlepší světové armády. Spojenci za druhé světové války potřebovali po vylodění v Normandii a po získání předmostí více než dva měsíce, aby prolomili německou obranu a pronikli do vnitrozemí, upozorňuje list. V roce 1991 podle něj prováděly Spojené státy pět týdnů letecké útoky, aby oslabily irácké pozice, než koaliční pozemní síly v operaci Pouštní bouře postoupily.

Ukrajinci se snaží oslabit ruskou obranu před vysláním vojsk, ale podle deníku nemají dostatek munice, aby srovnali Rusy okupované vesnice se zemí, jako to Rusové udělali v Bachmutu a dalších částech východní Ukrajiny. Místo toho ukrajinské jednotky podnikají dělostřelecké údery obvykle jen v případě, že pomocí dronů potvrdily ruské pozice. Úsilí ukrajinských vojáků o postup podle jejich slov zpomaluje také nedostatek obrněných vozidel.

Ukrajina podle WSJ stále ještě nevrhla do boje většinu svého nejlepšího západního vybavení. Kyjev má desítky tanků Leopard 2 německé výroby, ale poté, co několik z nich začátkem června uvázlo v minových polích, nebyly na bojišti vidět. Některé brigády, které cvičily na západní technice, se prý ještě do protiofenzívy nezapojily. Vojenští analytici míní, že Ukrajina stále sonduje slabá místa, než nasadí většinu západní výzbroje. Průzkum je ale obtížný, protože Rusové často vidí, jak se Ukrajinci blíží přes otevřené prostranství.