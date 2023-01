Příměří? Jen Putinovo gesto k Rusům, střelba neutichne, míní analytik

Putin chce podle českého analytika ukázat Rusům, že ctí tradice pravoslavného křesťanství. „Vojensky to neznamená vůbec nic. U Bachmutu se nepřestane bojovat, Wagnerovci si také pojedou svou,“ řekl Novinkám Mikulecký.

Jediné, co by z vojenského hlediska mohlo podle Mikuleckého dávat smysl, by bylo, kdyby Rusové pod pláštíkem příměří posílili logistiku, na jejíž likvidaci se Ukrajinci soustřeďují jak u Bachmutu, tak na řadě dalších míst.