Požadavky Ruska, aby Ukrajina uznala „novou územní realitu“ jsou nepřijatelné, tvrdí USA

„Ruské požadavky, aby Ukrajina uznala nové územní skutečnosti, jsou nepřijatelné a neumožňují zahájit proces jednání,“ řekl Blinken. Zdůraznil, že Spojené státy spolu se svými spojenci poskytují Ukrajině vše, co potřebuje, aby uspěla v odporu proti ruské agresi.

„Nejrychlejší způsob, jak dosáhnout konce této války, zahájit diplomatická jednání, je posílit Ukrajinu na bojišti. To je přesně to, co děláme,“ dodal šéf americké diplomacie.