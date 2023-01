Putin nařídil dobýt Donbas do března

Druhou možností je operace, která by využila ukrajinské protiofenzívy. Rusové by se mohli ubránit ukrajinským ofenzivám plánovaným na jaro 2023 a zničit přitom „významné části mechanizovaných ukrajinských jednotek“. To by Rusům umožnilo přípravu ofenzívy a „zatlačení vyčerpaných ukrajinských sil“.