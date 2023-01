Pomozte nám řešit deportace do Ruska, vyzývá Zelenskyj svět

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naléhá na vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho, aby pomohl s řešením problému deportací tisíců dětí i dospělých z Ukrajiny do Ruska. Ukrajina už měsíce poukazuje na to, že Rusko deportuje Ukrajince do regionů vzdálených tisíce kilometrů od jejich vlasti. Moskva popírá, že by někoho násilím nutila odcházet z Ukrajiny, jde podle ní o evakuace z oblastí zasažených konfliktem.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser, Reuters Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj