Ukrajina do NATO? Moskva by musela rozhodně zareagovat, řekl Peskov

Přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance by mělo negativní dopad na evropskou bezpečnost a Moskva by musela zareagovat, uvedl v předvečer summitu NATO ve Vilniusu podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Foto: Sputnik, Reuters Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.