Pár dnů před zničením Kachovské přehrady stálo na hrázi podezřelé auto se sudy

Z toho plyne, že přehrada byla pod kontrolou okupačních sil, které neměli žádný pocit ohrožení. Ruští vojáci i ženisté si tedy mohli na přehradě dělat, co chtěli, což je další nepřímý důkaz, že za zničeným hráze mohou být nejspíš Rusové.

Podotkl, že samo auto s náložemi by přehradu nemohlo zničit. Důvody jsou dva, výbuch by na koruně hráze přehradu nezničil. Množství trhaviny v autě by navíc na zničení hráze nestačilo.