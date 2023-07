NYT: Po velkých ztrátách na začátku protiofenzivy změnila Ukrajina taktiku

Ukrajinská armáda změnila taktiku vedení protiofenzivy, což jí pomohlo snížit ztráty vojenské techniky. Zároveň to ale vedlo k tomu, že se zpomalilo osvobozování okupovaných území, napsal americký list The New York Times (NYT).

Foto: Roman Chop, ČTK/AP Ukrajinští vojáci v lese u Kreminny