Naše F-16 jsou šrot nevhodný pro Ukrajinu, sami bychom v tom už nelétali, tvrdí Belgičané

Belgická armáda uvedla, že stíhačky ve službách Bruselu jsou natolik opotřebované, že by je Ukrajina nemohla nijak využít. Belgickému listu De Standaard to řekl poručík Frédéric Goetynck, podle kterého na tom tyto stíhačky jsou tak špatně, že by je nepoužívala už ani sama belgická armáda.

Foto: Profimedia.cz Stíhačka F-16