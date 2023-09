„Nacisti jsou mezi námi.“ V ruských jednotkách přibývá etnických střetů

Mobilizovaný Arsen Temirajev byl zbit 24. září pro svůj etnický původ v Tokmaku. Na videu na účtu Mobilization News řekl, že do domu, kde byl, dorazila vojenská policie, která okamžitě zasáhla, aniž by cokoli řekla nebo se na cokoli zeptala: „Položili nás jako prasata obličeji k zemi. Mlátili pažbami. Příslušník vojenské policie se mě zeptal, jaké jsem národnosti. Odpověděl jsem, že Osetinec. ´Vyj… dřevo. Rusko je pro Rusy´. Bylo to ostudné.“