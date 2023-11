„Oni to chtějí ukončit potichu, chytře, nechat to zamrznout a získat čas jako v případě Minských dohod. Opět vyzbrojit nacistický režim v Kyjevě a pokračovat v hybridní i nehybridní agresi proti Rusku,“ řekl Lavrov na fóru Primakovské čtení v Simferopolu podle agentury RIA Novosti .

Ti souhlasí s tím, že přestávka v boji by Rusku nepomohla. „Bez ohledu na to, jak je to těžké, je potřeba nepřítele dorazit, jinak vás opět napálí. Proč to končit předčasně?“ ptá se telegramový kanál Dva majora.