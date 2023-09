Lavrov označil plán na oživení obilné dohody za nerealistický, Západ za říši lží

„Je to naprosto neproveditelné,“ řekl Lavrov podle agentury Reuters na adresu desetibodového plánu, který prosazuje Kyjev. „Toto není možné realizovat. Není to realistické a každý to chápe, ale zároveň říkají, že je to jediný základ k jednání.“ Dodal, že pokud Kyjev a jeho západní spojenci budou na tomto postoji trvat, konflikt se rozhodne na bojišti.