Krym řeší vše, tvrdí americký generál

Zmínil svůj plán, jak toho dosáhnout: „Prvního úkolu – izolovat Krym – může být dosaženo bezprostředně během ukrajinské ofenzivy, která začne toto léto. Kyjevské síly mohou snadno přerušit pozemní most na okupovaném území.“ Hodges počítá s tím, že Ukrajinci zaútočí ze Záporožské oblasti směrem k Azovskému moři, přičemž je jedno, jestli to bude k Mariupolu, nebo Melitopolu, či ještě více na západ.

„Druhým úkolem je dosáhnout toho, že Krym bude pro Rusy neudržitelný. Toho může být dosaženo pomocí přesných střel s dlouhým doletem poskytnutých Západem, které mohou zasáhnout sevastopolskou námořní základnu nebo jiné základny, jako je Saki, logistickou křižovatku Džankoj a hlavní ruské velitelství v Heničesku,“ popsal Hodges a dodal, že posledním úkolem by bylo osvobodit celý Krym a zcela zničit Kerčský most, spojující poloostrov s Ruskem.

Hodges jasně vidí výhody osvobození Krymu: „Ruské námořnictvo by ztratilo svůj největší přístav a Putin a jeho zlí poradci by byli poníženi do té míry, že by jejich vláda mohla upadnout do hlubokého nebezpečí.“