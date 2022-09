Kličko pro Novinky: Vůle bojovat je víc než velikost a síla. Putin není zdravý člověk

Jak si myslíte, že se nyní válka vyvine?

Těžká otázka. Těžká otázka, protože fronta je dlouhá více než dva tisíce kilometrů a pokrývá celý východ a jih Ukrajiny. Každý den dostáváme zprávy o bojích, a co je nejhorší, každý den umírají další lidé.

Tak já budu více konkrétní. Stále věříte, že zvládnete zachovat teritoriální integritu Ukrajiny?

Jsem si více než jist, že tuto nesmyslnou válku vyhrajeme. Vysvětlím vám proč. Není tajemstvím, že základním pravidlem ve válce je, že v ní lidé umírají. Ruští vojáci jsou dobře zaplacení. Ukrajinský voják nebojuje za peníze, ale má velmi dobrou motivaci. Už teď jsme zničili ten mýtus o „nejsilnější armádě na světě“. Všichni experti z celého světa nám dávali pár dní, možná pár týdnů. „Ruská armáda, největší, nesilnější armáda na světě!“ A teď už je to sedm měsíců. Sedm měsíců a Rusové nemají úspěch.

Putin může v pátek vyhlásit anexi okupovaných území, varovala Británie Válka na Ukrajině

Jednoduché vysvětlení. Položím vám všem otázku. Na kolik si ceníte svého života? Jste ochotni položit život za peníze? Jsem si více než jistý, že za žádnou cenu. Život je neocenitelný. Druhá otázka: jste ochotni položit svůj život, abyste bránili svoji rodinu, své děti a jejich budoucnost? Jsem si jistý, že by každý odpověděl ano. To je ten rozdíl v motivaci ruských vojáků a těch ukrajinských. My v naší vlasti bráníme naše města, naše rodiny, naše děti a naši budoucnost. Máme dobrou motivaci.

Jako bývalý zápasník vám řeknu jednu zásadní poučku. Nezáleží na tom, jak jste veliký nebo jakou máte sílu. Mnohem podstatnější je, jestli máte vůli bojovat a jestli máte kuráž. Válku vyhrajeme, protože jde o naši vlast, o naše města. Bojujeme o budoucnost. Radši zemřít než klečet na kolenou.

Řekl bych…, že není zdravý. Rozpoutat v této moderní době takovou válku s obrovskou ambicí a neřešit, kolik lidí umře…, to nemůže udělat zdravý člověk.

Vyhrajeme tuhle válku, protože Ukrajina je mírumilovná země, ve které žijí mírumilovní lidé. Nikdy jsme nebyli vůči nikomu agresivní. Naším hlavním cílem je, aby Ukrajina byla součástí evropské rodiny demokratických a svobodných zemí s lidskými právy, svobodou médií a demokratickými hodnotami. Za tohle bojujeme.

A ještě jedna zpráva pro všechny, co nás sledují. Nebráníme pouze svoje domovy a svoje děti. Nezapomeňte. Bráníme vás. Není tajemstvím, že Putin chce obnovit sovětské impérium, a Česká republika byla součástí tohoto impéria. Moskva si brousí zuby na pobaltské země, Polsko, Českou republiku, Slovensko. Prosím, nezapomeňte na to a děkujeme za podporu.

Rád bych se zeptal na vaši roli v této válce. Vy jste starostou Kyjeva, ale vaše strana UDAR není součástí národní vlády. Jak často komunikujete s vládou a prezidentem Zelenským? Řekl byste, že válka změnila vaše vztahy k politickým oponentům?

Teď není ten správný čas na politické souboje. Teď se musíme všichni Ukrajinci sjednotit pod jednou vlajkou, a to pod tou ukrajinskou. Vnitřní politika jde stranou, naše hlavní priorita nyní je, abychom byli svobodní, ubránili naši zemi, a proto se všechny politické strany musí sjednotit za jediným principem: za svobodnou a demokratickou Ukrajinou.

Na Ukrajině jsme nikdy neměli konflikt kvůli tomu, jestli někdo mluví ukrajinsky, rusky nebo bulharsky. Neřešíme, jakou má kdo národnost. Na Ukrajině žije více než 17 národností a vždycky jsme žili v míru.

Rovněž musíte chápat, že důvodem pro tuto nesmyslnou válku je naše přání být součástí evropské rodiny. To Putin odmítá akceptovat. Chce znovu vybudovat sovětské impérium. To jsme si zažili a nechceme to zpátky.

Když už mluvíte o Putinovi, kdo si myslíte, že Vladimir Putin je? Jak ho vnímáte?

Řekl bych…, že není zdravý. Rozpoutat v této moderní době takovou válku s obrovskou ambicí a neřešit, kolik lidí umře…, to nemůže udělat zdravý člověk.

Je konec Putina cílem ukrajinské vlády?

Naším cílem je bránit naši nezávislost a teritoriální integritu. Putin si uvědomuje, že pokud tuhle válku prohraje, bude to konec jeho politické kariéry a možná i jeho života.

Máte nějaké informace o tom, jestli v kruzích okolo Kremlu existuje nějaká opozice?

Tolik informací nemám.

Hovoříme spolu v době, kdy v okupovaných územích na východě Ukrajiny probíhají „referenda“ – a to dávám do uvozovek – a Ruská federace uvedla, že jakýkoli útok na tato území po jejich faktické anexi bude útokem na Ruskou federaci. Obáváte se? Bude muset vláda nějak změnit svoji strategii?

Tato referenda jsou fejk! Většina lidí odešla. Ruská federace a Putin se snaží svoje aktivity v těchto oblastech legalizovat. My podporujeme a bráníme všechny Rusy, kteří na těchto územích žijí. Všechno jsou to lži.

Foto: Daniel Drake, Novinky Zleva primátoři Varšavy (Rafal Trzaskowski), Kyjeva (Vitalij Kličko) a Prahy (Zdeněk Hřib) se zúčastnili Byra Evropského výboru regionů v Praze.

Na Ukrajině jsme nikdy neměli konflikt kvůli tomu, jestli někdo mluví ukrajinsky, rusky nebo bulharsky. Neřešíme, jakou má kdo národnost. Na Ukrajině žije více než 17 národností a vždycky jsme žili v míru. Všechno to, co jste teď citoval, je ruská propaganda a absolutní lži.

Ještě bych se chtěl vrátit k té motivaci, o níž jste hovořil, že je jiná pro ruské a jiná pro ukrajinské vojáky. V Evropské unii nyní členské státy řeší, zda by měly přijmout ruské muže, kteří utíkají před mobilizací, jakožto humanitární uprchlíky. Jaký k tomu máte postoj?

Lidé v Rusku musí říct, jestli se bojí otevřeně vystupovat proti své vládě. Veškerá opozice v Rusku byla zabita, existuje sto tisíc případů jako (Boris) Němcov (zavražděný ruský opoziční politik - pozn. red.), nebo jsou ve vězení. Lidé musí bojovat za svobodu uvnitř Ruska. Místo boje utíkají. Je to pro ně velká otázka, ale ve skutečnosti je Putinova moc výsledkem chování lidu. Oni se v posledních prezidentských volbách rozhodli a teď dostali výsledek.

Ale lidé nevěří ve válku. Nechtějí umírat, nechtějí bojovat. Nemají důvod bojovat a nikdo v to nevěří, je to pochopitelné. V Rusku nikdo nevěří zprávám, které dostávají z Kremlu. Z toho důvodu nyní velká část Rusů odchází ze země.

Možná poslední otázka. Obáváte se, že Putin použije jaderné zbraně? Jak s takovou možností pracujete?

A vy se neobáváte? Pokud Putin použije jaderné zbraně, tak se to dotkne všech, nejenom na Ukrajině. Ve světě, v Evropě. Samozřejmě že se toho obáváme. Je to chantagne (fr. vyděračství). Pokud se to Putin pokusí udělat, projeví se tím jeho slabost, že není úspěšný, že prohrává válku na Ukrajině.

Rozhodně to není blaf. Medvěděv už zase vysílá na Západ jaderné signály Válka na Ukrajině

Samozřejmě se obáváme, samozřejmě že se musíme sjednotit a postavit se tomu. Pokud Putin použije jaderné zbraně, bude to obrovská tragédie pro celý svět.

Pane Kličko, bohužel nám vypršel čas, ale děkujeme vám mockrát za váš čas a za to, že jste s námi hovořil.