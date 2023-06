Je to vtip. Nikdo nic nedostal, řekl ruský bloger Putinovi o bonusech za zničenou západní techniku

„Moje druhá otázka je také citlivá, týká se plateb za zranění a smrt vojáků, něco už se osobně řeší v pracovní skupině (senátora Andreje) Turčaka. Ale mám otázku ohledně plateb za zničenou techniku. Neznám nikoho, a kluci mi nedovolí zalhat, kdo by dostal peníze za zásah tanku, za zničené opevnění,“ vypálil Pegov po neformálním úvodním vtipkování.

„Ačkoliv se toto všechno oznamovalo, všichni vědí, že nic nedostanou, a dokonce se tomu tak trochu i smějí mezi sebou. Ptají se: ‚Proč nám to slibovali, ale nic z toho?‘ A opakuji. Kluci mi nedovolí zalhat, je to opravdu tak,“ dodal.

„To není jen otázka, ale výzva k akci. Co se týče plateb, přesně si to nepamatuji, ale myslím, že za letadlo se má dodatečně platit tři sta tisíc (rublů, 80 tisíc korun) a za tank sto tisíc. To, že se nevyplácejí, je pro mě nečekané,“ tvrdil Putin.