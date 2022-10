Íránský dron na Ukrajině používal rakouský motor. Výrobce zkoumá, jak je to možné

Rakouská firma BRP-Rotax prošetřuje, jak se její motory dostaly do bezpilotních letounů íránské provenience, které používá Rusko v bojích na Ukrajině. Společnost vyrábí motory pro lehká a ultralehká letadla, píše ve čtvrtek deník La Repubblica. Společnost odmítá, že by motory Rusku či Íránu oficiálně prodala. Odborníci poukazují na to, že motory Rotax jsou v Evropě často cílem krádeží.

Foto: Stringer, Reuters Motor z dronu, který ukrajinské síly považují za íránský šahíd.