Finsko začalo stavět plot na hranici s Ruskem

V září pak začalo velké množství Rusů utíkat do Finska v reakci na mobilizaci, kterou nařídil ruský prezident Vladimir Putin, připomíná stanice. Helsinky poté výrazně omezily vstup ruských občanů na své území.

Práce na výstavbě bariéry začaly dnes u hraničního přechodu Imatra kácením lesa, v březnu by pracovníci měli začít budovat silnici a instalovat samotné oplocení. Tříkilometrový pilotní projekt by měl být hotov do konce června, uvedla pohraniční stráž.