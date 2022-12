Deokupace Krymu by mohla vést až k jaderné válce, píše Washington Post

Západ proto sice na jedné straně podporuje Ukrajinu, ale na druhé straně se obává, že jakákoli její snaha o deokupaci Krymu by mohla Rusko vyprovokovat k drastické reakci, a to potenciálně až k použití jaderné zbraně. Proto někteří představitelé Západu doufají, že kdyby se Ukrajina Krymu vzdala, mohl by to být základ pro diplomatické ukončení války.