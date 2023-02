Bidenova návštěva byla utajena do poslední chvíle

Pondělní příjezd amerického prezidenta Joea Bidena do Kyjeva se do poslední chvíle držel v tajnosti, uvádí stanice CNN. Biden odletěl prezidentským speciálem Air Force One z Andrewsovy základny pod rouškou tmy v neděli ve čtvrt na pět ráno místního času. Novináři, kteří s ním letěli, nemohli mít s sebou žádná zařízení.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Prezident USA Joe Biden (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří u „chodníku statečných“ (Walk of the Brave) během neohlášené návštěvy v Kyjevě.