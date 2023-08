Letní běloruský výlet wagnerovců je u konce. Proč se ale stahují?

Zdroj VČK-OGPU uvedl, že se to oficiálně označuje jako poslání bojovníků na dovolenou, jenomže se vůbec nezmiňuje jejich návrat do Běloruska. Mají pouze zůstat v kontaktu s vedením Wagnerovy skupiny a čekat na nové úkoly, které mohou přijít kdykoli.

Kanál na Telegramu Děti Arbata zmiňuje, že pokud by se uskutečnila druhá vlna mobilizace, tak by nově naverbovaní přišli pozdě, aby mohli ovlivnit výsledky letošních bojů, protože na konci října už nastanou podzimní plískanice a rozbahněný terén nebude pro žádnou větší operaci vhodný.

ISW spekuluje, že může jít i o snahy zabít dvě mouchy jednou ranou. Wagnerovci by před nasazením na Ukrajině mohli čelit další snaze začlenit je do ruských ozbrojených sil, což Prigožin odmítal a vedlo to nakonec ke vzpouře wagnerovců, kteří táhli na konci června na Moskvu. Putin má zřejmě dál obavy z Prigožina a rád by ho odřízl od wagnerovců, kteří představují reálnou sílu, s níž je nutné počítat.