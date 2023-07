Austrálie pomůže střežit Ukrajinu, vyšle letadlo včasné výstrahy

Austrálie vyšle jedno ze svých letadel včasné výstrahy Boeing E-7A Wedgetail do Německa, aby mohlo monitorovat vzdušný prostor nad Ukrajinou, a ochránit tak dodávky vojenské a humanitární pomoci do země. V pondělí to v Berlíně oznámil australský premiér Anthony Albanese po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem před cestou na summit NATO.

Foto: Profimedia.cz Boeing E-7A Wedgetail australských vzdušných sil RAAF