Arménie se vzepřela Putinovi. Žádné cvičení u nás nebude, vzkázal premiér

V posledních týdnech eskalovalo v Arménii napětí kvůli blokádě Lačinského koridoru vedoucího do neuznaného Náhorního Karabachu, které uspořádali aktivisté z Ázerbájdžánu. Uspořádali demonstrace poblíž ruské vojenské základny v Gjumri.

Pašinjan v úterý reagoval na zprávy, že dal Rusku ultimátum, že pokud nebude Lačinský koridor otevřen do 10. ledna, Arménie se z OSKB stáhne. „Nemyslím si, že bychom měli s našimi partnery mluvit řečí ultimát. K této situaci musíme říci jen to, což již bylo řečeno. Celkově k tomu není co dodat,“ řekl premiér.