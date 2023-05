Zdálo se, že to neskončí. Bylo to příšerné, popsala žačka střelbu v Bělehradu

„Šla jsem zrovna nahoru do učebny. Zprvu jsem si myslela, že kluci zase hážou petardy. Jenže pak jsem zahlédla, jak ten pán z ostrahy v patře spadl na podlahu. Tak jsem začala couvat. Tělocvikářka se tam chtěla rozběhnout, ale zadržela jsem jí,“ řekla dívka, která s největší pravděpodobností své učitelce zachránila život.

„A pak se začalo střílet. Zdálo se, že to neskončí. Bylo to příšerné,“ popsala děsivé okamžiky, kdy střelec, kterého srbská média identifikovala jako Kostu Kecmanoviče, vešel do třídy, kde byla právě hodina dějepisu, a začal pálit.