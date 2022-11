Vladimír Zelinka prozradil tajemství úspěšných svěřenců: Bez sebevědomí a disciplíny vyhrávat nejde

„Jak kdy… Netrénuji celou reprezentaci, ale mám to štěstí pracovat v individuálních týmech. Znám se s rodinou svých svěřenců. Mohu tak některé věci lépe chápat a směrovat trénink tak, aby to dávalo větší smysl.

Trenéra trenérem podle mě dělá právě to, že umí najít tu správnou cestu ve správný moment. Není to jen o tom říci: Dej si dvacet kliků, pak uběhni dva kilometry a támhle si dej pauzu. Práce, kterou dělám já, je o něčem větším. Klade to větší nároky na celý tým, a to je to nesmírně obohacující. Můžu pracovat s opravdu výjimečným lidmi – tím myslím své svěřence, psychology, fyzioterapeuty a řadu dalších.“