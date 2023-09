Vezměte to od podlahy. Víme, kterou vybrat a jak ušetřit za vytápění

Co by byl domov bez koberců? Pořízením koberce spojíte příjemné s užitečným. Nejen že do svého domova vnesete útulnost a pohodlí, ale také ušetříte na vytápění. Koberec v sobě totiž kumuluje teplo, a proto můžete s klidným svědomím snížit intenzitu topení. I jeden stupeň dolů představuje tisícové úspory. Teď je jen na vás, jestli se rozhodnete pro kusové nebo metrážní koberce.