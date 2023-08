V ABB najdete práci, která dává smysl. Operační centrum Evropa se sídlem v Plzni, Ostravě a Brně nyní poptává sto lidí

Pracovní úkoly a odpovědnost za jejich řešení se přitom nijak neliší od těch, které mají ostatní kolegové. A přesto lze vše elegantně zvládnout bez stresu a v pohodě. Říkáte si, že je to dream job? Však i vy můžete pracovat v ABB !

Do Operačního centra Evropa se sídlem v Ostravě, Plzni a Brně právě teď společnost ABB hledá sto nových kolegů či kolegyň pro práci na největších technických výzvách světa. Zní to nadneseně? Ono to tak ale skutečně je. Stačí se podívat na portfolio dodávaných řešení po celém světě a přesvědčíte se, že máte tu čest s globálním hráčem, který podporuje ekonomický růst, ale zároveň udržitelnost naší planety.