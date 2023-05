Splněný sen mladé musherky aneb Když člověk a pes táhnou za jeden provaz

V současné době má česká musherka sedmičlennou smečku sibiřských husky (dvě feny a pět psů). Nejzkušenější je dvanáctiletá fenka Cayrra, která smečce i přes svou občas drsnější povahu vládne pevnou packou. „Její osmiletý syn Atrey je můj první odchov, a tak má určitá privilegia. Ale tato privilegia mi oplácí svojí naprostou oddaností,“ zdůrazňuje Adéla. Druhá, sedmiletá fena Arwen již neběhá aktivně. Povahově je hodně jemná, a tak se raději válí doma na gauči. Dalšími členy psí smečky jsou bráchové Baltazar a Bastian (na podzim oslaví šest let). Jsou to bratři, jak se patří. Skvěle se doplňují a co prý nezvládne Baltazar v lumpárnách, zvládne Bastian i za něj. Druhý nejmladší člen psí smečky je čtyřletý Dartagnan a je to flegmatik se vší parádou. Nejmladší a nejzvědavější je Bucifal, občasná posila smečky, protože do závodního týmu se zatím ve svých necelých třech letech nezařadil.