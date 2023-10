Proč po K-Beauty šílí blogerky z celého světa a Češky nejsou výjimkou?

Jak je možné, že Asiatky, a zvláště pak Korejky vypadají, jako by jejich pleť nikdy nestárla? Tajemství věčného mládí tkví v dokonalé péči a krocích, které nikdy nevynechají. Bez korejské kosmetiky by to ale nezvládly. Zjišťovaly jsme proč.

Foto: shutterstock.com Korejská kosmetická péče udělala v kosmetickém průmyslu takový převrat, že si zasloužila i vlastní pojem K-Beauty

Článek Korejská kosmetická péče udělala v kosmetickém průmyslu takový převrat, že si zasloužila i vlastní pojem K-Beauty (korejská krása). V čem tkví ono tajemství? Korejské ženy přistupují k péči o pleť zcela odlišně než ženy v Evropě. Evropanky kladou důraz především na dekorativní kosmetiku, díky které chtějí nedostatky pleti zakrýt. K-Beauty však staví na takové péči, která nebude muset zakrývat žádné nedostatky. Péče o pleť je sofistikovaným rituálem, který staví na prevenci a důsledné dlouhodobé rutině. Anketa Už jste někdy slyšel/a o korejské kosmetice a filozofii kolem K-Beauty? ANO, korejskou kosmetiku používám a mohu ji všem vřele doporučit. 33,3 % ANO, už jsem o této kosmetice slyšel/a. Teprve se ji chystám vyzkoušet. 66,7 % NE, o K-Beauty slyším poprvé. 0 % Celkem hlasovali 3 čtenáři. Naučte se chytře vrstvit Vrstvení pečujících kosmetických produktů je beauty rituál, který má kořeny v Koreji. Právě korejská kosmetika má v současné době potenciál stát se nejpoužívanější skin-care rutinou na světě. V Česku patří k nejpopulárnějším korejským značkám KORIKA. Vděčí za to především mimořádně kvalitnímu složení, špičkovým ingrediencím, přírodním extraktům, aminokyselinám a vitaminům. Při výběru značek jsme nekompromisní. Musí splňovat naše nejpřísnější kritéria, obsahovat nejkvalitnější suroviny a být o několik levelů před konkurencí. To se nám v případě KORIKY povedlo několikanásobně. Martin Vrána, CEO společnosti Givet Účinné ingredience korejské krásy Tajemství účinku korejské kosmetiky se ukrývá v tradičních ingrediencích prověřených generacemi, jako jsou přírodní extrakty, aminokyseliny či komplexy vitaminů. Mezi tajné zbraně patří například vyživující med z ostrova Jeju, sericin známý jako protein z hedvábí, mandarinka Hallabong přispívající ke tvorbě kolagenu či kořen červeného ženšenu zpomalující proces stárnutí. Letošními bestsellery jsou dvě pětikrokové rutiny ošetření pleti: Pro dehydratovanou a citlivou pleť, u nichž je právě správné vrstvení základ. Foto: korika Pleťová rutina pro dehydratovanou pleť od značky KORIKA Foto: korika Pleťová rutina pro citlivou pleť od značky KORIKA Citlivá nebo dehydratovaná pleť? Obě důmyslné pětikrokové rutiny pro dehydratovanou a citlivou pleť jsou postaveny na sofistikovaných výrobních technologiích, které patří k naprosté špičce v kosmetickém průmyslu. Unikátní lipozomální technologie „uzamkne“ aktivní látky do pouzdra stokrát menšího, než je pór pokožky. Díky tomu je přenos aktivních látek významně rychlejší, cílenější a funkční. Důmyslný pětikrokový systém je u obou kosmetických rutin tvořen: 1. čisticím krémem, 2. tonikem, 3. sérem, 4. emulzí, 5. krémem. Tip: Hydratační kolekce od korejské značky KORIKA v sobě ukrývá kromě lipozomální technologie i unikátní funkci obnovovat schopnost pokožky uzamykat vlhkost a chránit kožní bariéru před ztrátou vlhkosti a vnějšími vlivy. Foto: korika Objevte revoluci v péči o pleť se značkou KORIKA Plátýnkové masky jako tajná zbraň Oblíbenost plátýnkových masek jde ruku v ruce s filozofií K-Beauty. Udělat si čas pro sebe, dopřát si chvíli relaxu a hlavně – nechvátat. Díky tomu, že přitisknete plátýnkovou masku na pleť prostřednictvím jemné textilie, se produkt ihned nevstřebá, ale působí na pokožce delší dobu. Tip: Před aplikací je nutné pleť nejprve důkladně očistit. Poté masku jemně přiložit na tvář, uhladit a nechat deset až patnáct minut působit. Přebytky masky jemně vmasírujte do pleti a poté ji opláchněte. Objevte revoluci v péči o pleť se značkou KORIKA. Vyzkoušeli jste už například pleťová séra, face rollery či guashu?

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Novinky.cz.