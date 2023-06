Poslouží, ale nevydrží! Na co nenaletět při výběru pergol, venkovních žaluzií či zimních zahrad

Dnešní možnosti a široký výběr vedou často k otázce: Co na tom stojí tolik peněz? Odpověď je jednoduchá: práce, materiál a kvalita. To jsou pilíře, od kterých by se výsledná cena měla odvíjet. Jak nám vysvětluje Marián Litecký, jednatel společnosti SUNLS: „Mnoho lidí se v dnešní době mylně domnívá, že při koupi drahé věci platí pouze za značku; štítek, který dělí levnou věc od té drahé. Důležité je uvědomit si, že bychom si měli při výběru produktu primárně kupovat kvalitu.“ U pergol, venkovních žaluzií či zimních zahrad to platí dvojnásob. Jak s úsměvem Marián Litecký dodává: „Dům spadne, ale naše pergola vydrží.“