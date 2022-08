Jednoduché očkování dětí proti chřipce? V Česku je k dispozici vakcína ve formě nosního spreje

Na českém trhu je pro děti do 18 let nově k dostání vakcína Fluenz Tetra proti dětské chřipce . Jedná se o vakcínu aplikovanou pomocí nosního spreje a tím pádem bez často traumatizujícího zážitku spojeného s injekčním podáním vakcíny. Vaše dítě tak bude naočkováno bez pověstného žihadla.

Tato očkovací látka pomůže ochránit vaše děti před virovým onemocněním a sezonní chřipkou. Vakcína je vhodná pro děti a mladistvé ve věku od 24 měsíců do 18 let. Přestože je v Česku vakcína objevovanou novinkou, v zahraničí se používá už řadu let. Například ve Velké Británii se dětem aplikuje od roku 2013 a jen v samotné Anglii se jí ročně naočkují více než 3 000 000 dětí.