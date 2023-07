Jaké to je, když se tělo v horku vaří? Bojujte s vedrem účinně, a hlavně levně

Přetížený organismus, dehydratace, snížení pracovního výkonu, špatná nálada či kolaps. To jsou jen některé následky úmorných horkých dní, jejichž počet se neustále zvyšuje. Jak zůstat v bezpečí? Na to jsme se zeptali jednoho z největších dodavatelů klimatizací v Česku – Martina Mrajcy ze společnosti 81 klima a.s.

Foto: shutterstock.com Víte, jak zůstat během horkých dnů v bezpečí?

Článek Není žádným tajemstvím, že se lidské tělo snaží za normálních podmínek udržovat teplotu mezi 35,5 a 37 °C. Ideální teplotou vzduchu je pro lehce oblečeného člověka osmadvacet stupňů Celsia. Pokud je ale teplota vzduchu vyšší, jako je tomu v současné vlně veder, stoupá i naše tělesná teplota. A to může mít dopady na naše zdraví. Klimatizace je nutnost. Žádný luxus Přestože valná většina z nás při současném náporu vedra bezhlavě skáče do bazénů a koupališť, takovéto ochlazení organismu je krátkodobou záležitostí. Ideálním řešením je pořízení klimatizace, která vás v tom jednoduše nenechá. Bohužel její pořizovací cena je pouze pro horních deset procent. Nebo už tomu tak není? „Během své dlouholeté praxe jsme se setkali i s takovou klientelou, pro kterou by pořízení klimatizace za jednorázovou cenu bylo prakticky likvidační či s ohledem na příjmy domácnosti minimálně nerozumné. Proto jsme se rozhodli, jako jediní na českém trhu, pokořit další výzvu. Nabízíme zcela revoluční službu, která spočívá v pořízení kvalitní klimatizace pouze za 499 korun měsíčně,“ uvádí obchodní ředitel společnosti 81 klima a.s. Martin Mrajca. Klimatizace pro každého aneb Klima za pětistovku Za měsíční poplatek získáte tichou a výkonnou klimatizaci. My zajistíme servis, zaměření i montáž. Stačí podpis a o vše už se postaráme my. Martin Mrajca, obchodní ředitel společnosti 81 klima a.s. Od 499 korun měsíčně můžete získat: Jste ihned majitelem klimatizace

Speciální přídavné filtry pouze za jednu korunu

Zaměření i montáž v ceně Foto: shutterstock.com Za měsíční poplatek můžete od společnosti 81 klima a.s. získat tichou a výkonnou klimatizaci Jak jsme se během rozhovoru dozvěděli, cílem je zpřístupnit vyšší životní standard každému, kdo o to projeví zájem. Na kolik mě to vyjde? Nejlevnější jednotka Syen Bora 2,5 kW vyjde pouze na 499 korun měsíčně. V ceně je navíc také odborná montáž a první servis. Takže je to tedy drahé? Nejvíce klimatizací bychom našli paradoxně v chudé Jižní Americe a Indii. Drahé to tedy určitě není – ani koupě, ani provoz. Jak dlouho budu platit? Měsíční poplatek budete platit 81 měsíců. Pokud si vyberete jiný model nebo výkon, výše platby může být jiná. Navíc – od prvního okamžiku jste majiteli, žádné další poplatky ani skryté podmínky. Tip: Do konce letních prázdnin nabízí společnost 81klima výhodnou akci na prodlouženou záruku 81 měsíců ZDARMA. Horko škodí tělu, mozku i duši Přestože většina z nás ví především o zdravotních dopadech vysokých teplot například na kardiovaskulární systém, méně známé jsou negativní vlivy teplých dnů na lidské mentální schopnosti. Ve vysokých teplotách je pro většinu z nás těžší racionálně a efektivně přemýšlet. Při extrémně vysokých teplotách se údajně může začít narušovat hematoencefalitická bariéra chránící mozek před vnějším nebezpečím. V mozku se pak mohou hromadit bílkoviny a ionty, které způsobují záněty. „Jak nám potvrzuje stále více našich klientů, klimatizace je skvělou investicí do dalších let,“ prozrazuje Martin Mrajca ze společnosti 81 klima a.s. S pořízením klimatizace přestanete nejen úpěnlivě sledovat předpověď počasí a hrozit se nových teplotních rekordů, ale kvalitní klimatizační jednotka umí dokonce vyčistit vzduch od pylů a virů. Tip: Klimatizaci využijete i v zimě. Levně a rychle totiž vyhřeje celý pokoj. Foto: 81klima Do konce letních prázdnin nabízí společnost 81klima výhodnou akci na prodlouženou záruku 81 měsíců ZDARMA Anketa Pořídili jste si už domů klimatizaci? Ano, při vybavování vlastního bydlení to byla jedna z prvních pořízených věcí. Vlastní komfort si považuji. 0 % Ano, vlna neustále narůstajících veder mě k tomu už donutila. 0 % NE, ještě ne, ale vážně o tom uvažuji. 100 % Celkem hlasoval 1 čtenář.

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Novinky.cz.