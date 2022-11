Bytová družstva pomáhají plnit sny o vlastním domově. I v dnešních obtížných podmínkách

Hypotéku jako způsob financování nového bydlení proto jako variantu rovnou škrtá mnoho lidí, kteří by ještě nedávno bez problémů hypotéku získali a spláceli. Vlastní domov ale potřebujeme všichni. Jak se k němu v dnešních obtížných podmínkách dostat?

Odpovědí je moderní družstevní bydlení. Stát se členem družstva je podstatně jednodušší než absolvovat složitou proceduru povolení hypotéky. A jako člen družstva získáváte dvě velké výhody. Úrok, který splácí družstvo, je nižší než u hypotéky. Navíc můžete jako člen družstva své splácení rozložit až na čtyřicet let, což je o čtvrtinu déle než u hypotéky. Díky tomu všemu je pak družstevní bydlení dostupnější. Družstevní podíl navíc můžete převést na jinou osobu nebo po splacení odkoupit byt do osobního vlastnictví. Nakládání s nemovitostí je tak mnohem pružnější. To jsou hlavní důvody, proč se lidé, kteří si chtějí pořídit nový domov, stávají členy družstev.