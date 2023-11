Do Knessetu byl Šaron poprvé zvolen v prosinci 1973, ale o rok později rezignoval na svůj post. Spoluzakládal nový pravicový blok Likud. V letech 1975 až 1976 pracoval jako poradce pro bezpečnost tehdejšího premiéra Jicchaka Rabina ze Strany práce. Do Knessetu se vrátil v roce 1977, posléze působil jako ministr zemědělství za Likud v první pravicové vládě Menachema Begina a v roce 1981 byl jmenován ministrem obrany. V této funkci o rok později nařídil invazi do Libanonu zmítaného občanskou válkou. Operace „Mír pro Galileu“ vedla k tomu, že Organizace pro osvobození Palestiny opustila Libanon, odkud podnikala útoky na Izrael, což zvýšilo bezpečnost židovského státu. Na druhou stranu ale Šaron kvůli ní musel odstoupit z funkce. Vyšetřovací komise ho učinila nepřímo odpovědným za masakr dvou tisíc lidí v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Spáchali ho křesťanští falangisté, ale izraelské jednotky proti jejich řádění nezasáhly. U mnoha Arabů má proto od té doby přezdívku „bejrútský řezník“.