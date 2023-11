Semitské jazyky jsou prastará jazyková rodina dělící se zhruba na východní, západní a jižní větev. Do východní větve patří vymřelé jazyky dávných mezopotámských civilizací, a to stará akkadština, jež se později rozdělila na severní asyrštinu a jižní babylónštinu. Západní větev tvoří jazyky někdejšího území Kanaánu, tedy biblická hebrejština a jí velmi příbuzná féničtina či moábština, které už vymřely, nebo o něco vzdálenější aramejština, jež je dnes v Sýrii a Iráku na hranici přežití. Do západní větve je řazena také arabština, zatímco jižní větev reprezentují etiopské jazyky jako amharština a geez.