Dva roky žil v Japonsku. Češi by se od místních mohli učit zdvořilosti, míní

Co bychom si mohli vzít z Japonska za vzor? (47:00)

Co nabízí Japonsko z hlediska gastronomie vyjma suši? (43:04)

Co může turistu při první návštěvě Japonska šokovat? (7:23)

„Japonsko se návštěvníkům skutečně jeví jako snový svět, kde vše funguje. Na druhou stranu, člověk při poznávání nové kultury prochází takovými dvěma obdobími. V prvním se mu zdá, že je vše skvělé a úžasné, ale po zhruba půlroce začne střízlivět,“ míní Skoupil, který se do Japonska vydal na pracovní stáž.

Zemi vycházejícího slunce předtím už několikrát navštívil, zhruba tedy věděl, co může očekávat. Zcela proniknout do Japonska, tamní mentality a kultury se ale podle něj mnoha cizincům nepodaří ani po desítkách let života.