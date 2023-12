Díky cestování si mnohem víc vážím domova v Česku, říká tvůrce cestovatelského podcastu

„Slepá mapa se rozjela takovým způsobem, že se mi lidé ozývají sami, zda bych neměl zájem s nimi udělat rozhovor o jejich cestách. Jsem za to velmi rád, protože mi do podcastu chodí především lidé, kteří nejsou řekněme tolik mediálně známí. Kdokoli s dobrým příběhem má tedy šanci se podělit o své zážitky,“ tvrdí moderátor.

„Silně vzpomínám na rozhovor s Terezou Knihovou, která se vypravila sama na čtyři dny do Iráku, a to na základě mého loňského interview s Vladimírem Košťálem o Afghánistánu. V tu chvíli jsem si uvědomil, že podcasty mohou skutečně posluchače ovlivnit k tomu, aby někam jeli,“ uvádí moderátor a dodává, že to považuje za velkou zodpovědnost. „Nechci ale nikomu nařizovat, kam má či nemá jezdit. To musí každý usoudit na základě svých zkušeností a možností.“