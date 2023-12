Téměř polovina amerických mužů si myslí, že by v nouzi dokázala přistát s letadlem jako ve filmu

Průměrný americký muž si představuje, že si v takové situaci prostě rozepne bezpečnostní pás, rázně vstane, napochoduje do kokpitu a bez zaváhání bezpečně dosedne na letiště se stovkami vděčných lidí na palubě a následně si vychutná zájem reflektorů. Alespoň tak to vyplývá z veřejného průzkumu, jehož výsledky zveřejnilo CNN .

Zatímco v průzkumu z letošního roku mezi muži a ženami si je jistých svou schopností přistát s osobním letadlem díky radám ze sluchátka 32 procent Američanů, muži si věří daleko více. Celých 46 procent se domnívá, že by to zvládlo, z toho dokonce 20 procent si je zcela jistých. Průzkum se neptal pouze na pohlaví, ale též na věk, region a politické preference a rasu.

K situacím hodným zfilmování, kdy netrénovaný jedinec něco takového zvládne, občasně vskutku dochází. CNN připomíná loňský čin Darrena Harrisona, který úspěšně přistál s dvoumotorovým letadlem na Floridě bez předchozích zkušeností poté, co pilot omdlel. Harrisona doma čekala těhotná manželka. Štěstím v neštěstí tehdy bylo, že pracovník letového provozu byl školeným instruktorem.

Aniž bychom zabíhali do podrobností, vzlet i přistání jsou prostě příliš rychlé a náročné nejen na koncentraci, aby byl netrénovaný člověk schopen je zvládnout. Vyžadují rovněž řadu dovedností, jež trvá roky si osvojit při standardním výcviku.

Studenti musí ještě před usednutím do letadla zvládnout aerodynamiku, osvojit si letecké právo a letová pravidla, vzdělat se v meteorologii, navigaci, leteckých systémech a plánování letu. Musí také studovat konkrétní letadla, se kterými přijdou do styku.

Létání je dovednost a k jejímu osvojení je potřeba trénink. Kdo by si chtěl alespoň částečně vyzkoušet, jaké to je, než se zapíše do potřebných kurzů, určité možnosti nabízí virtuální realita a počítačové simulační hry. Letecké simulátory koneckonců používají nejen letečtí nadšenci, ale ke studiu i budoucí piloti.