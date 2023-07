Výborný: Odborníkem na zemědělství nikdy nebudu

Témata dnešního dílu: Musí být ministr odborníkem?

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Nemusí. Může, ale to klíčové pro ministra je, aby měl silný politický mandát a aby uměl komunikovat. Vykreslím to na svém příkladu. Když jsem před pěti a půl lety nastoupil do Poslanecké sněmovny jako ředitel gymnázia, odborně jsem se cítil nejvíce doma v oblasti školství. Ale místo ve školském výboru na mě nezbylo a nikdo nechtěl ústavněprávní výbor. Skončil jsem tam a vzal jsem si na starosti oblast exekucí a insolvencí. Neměl jsem o tom vůbec páru.

A naučil jste se to.

To není o doučování, ministři nejsou v roli školáků. Nezříkám se toho, že ty věci budu navnímávat, ale představa, že jdu na doučování, je lichá. Nikdy nebudu odborníkem na zemědělství. Je to o schopnosti vytvořit si kolem sebe tým expertů. To jsem udělal právě i na té pozici člena ústavněprávního výboru a dneska téma milostivého léta znají všichni.

Ale musím ještě zdůraznit jednu věc. Ministerstvo zemědělství jsem převzal od svého předchůdce Zdeňka Nekuly ve velmi solidní kondici. Nepřicházím tam dělat žádnou revoluci, je tam na co navázat.

Je to, že by měl být ministr odborníkem, nějaká nová móda, se kterou přišel třeba hlavně Andrej Babiš?

To je zcestná teze Andreje Babiše a hnutí ANO. Znovu říkám, je to nesmysl. Nakonec o tom hovořil i pan prezident.

Přemýšleli jste ve straně i o tom, že by šel na zemědělství Marian Jurečka, který s tím má zkušenosti, a vy na ministerstvo práce a sociálních věcí? Možná by vám to bylo bližší.

Úvaha o tom, že by se ministr a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka přesunul na ministerstvo zemědělství, byla velmi rychle opuštěna. To by nebyl správný krok.

Ale byla tam.

V debatách bylo variant více. Ano, poctivě říkám, že i toto bylo vzneseno jako jedna z možností, ale byla velmi rychle odmítnuta. Nejenom Marianem Jurečkou, ale i já a další členové předsednictva jsme to nepovažovali za rozumné. Vedli jsme debatu o tom, jestli to má být osoba se silným politickým mandátem na prvním místě, bez nutnosti výrazné odborné kompetence, anebo jestli na to máme rezignovat a jít spíše cestou odbornosti, což byl třeba případ mého předchůdce.

Přivedete si na resort nové lidi?

To je standard pro každého ministra, ale jsou to opravdu jednotlivci. Mám svého osobního tajemníka. Přivedu si s sebou i expertní poradní tým, který si teď sestavuji, ale to nutně neznamená, že by to byla nová pracovní místa.

Koho?

Pro mě je důležitá odbornost a také určitá míra nezávislosti nebo objektivity. Jsem zvyklý se rozhodovat na základě jasných dat a jejich analýzy, takže nemůže překvapit, že jedním z mých poradců je předseda Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala. V týmu nejužších poradců je i šéf PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, pozn. red) Josef Kučera.

Budete spolupracovat i se svým předchůdcem Zdeňkem Nekulou?

Nepřímo ano. Nepovažoval bych za přirozené, aby zůstával v týmu nejužších poradců, ale když jsme se loučili, tak jsme si řekli, že na sebe máme telefony. A věci, které mě čekají v příštích dnech, budu se Zdeňkem Nekulou komunikovat.

Zdeněk Nekula nedostal vyhazov.

Náhradu za Zdeňka Nekulu jste měli hledat podle mých informací už někdy od května. Co bylo poslední kapkou, která rozhodla o tom, že skončí?

Ta situace nějak nazrála a výsledek vzešel z rozhovoru, u kterého jsem nebyl, protože to byl rozhovor pana předsedy Jurečky s panem Nekulou. Dohodli se na nějakém postupu řešení a s tím souhlasilo jednomyslně předsednictvo KDU-ČSL.

Pan Nekula se proslavil například tím, že dělal „reklamu“ na levnou mouku u řetězce Lidl. Nebyl to ten moment, kdy jste si řekli, že musíte najít nového ministra?

Toto nebylo poslední kapkou a opravdu bych ty věci nechtěl dál komentovat. Nepřicházím se vymezovat vůči svému předchůdci.

Dostal pan Nekula vyhazov?

Tak to prosím pěkně ne. Zdeněk Nekula nedostal vyhazov. Ministři se mění, na tom není nic zvláštního.

Říkal jste, že budete komunikátor. Pan ministr Nekula uznal, že se nesoustředil na PR, na komunikaci. Tak v čem bude vaše komunikace jiná?

Nebudu se srovnávat se svým předchůdcem. Ale komunikace má mnoho vrstev. Naprosto zásadní je ta uvnitř ministerstva. Druhá věc je komunikace s politickými partnery. Budu se snažit účastnit jednání zemědělského výboru i podvýboru pro venkov na půdě Senátu. A chci komunikovat se všemi poslanci Evropského parlamentu. Dále je naprosto zásadní komunikace s nevládním sektorem jak v oblasti zemědělství, tak v oblasti lesů nebo vodohospodářství. Ale pak tady máme řadu dalších skupin, jako jsou třeba rybáři, spotřebitelé, potravináři. A každou volnou chvíli chci využít ke komunikaci s veřejností v terénu.

Nejsem ministr, který by určoval cenu rohlíků

Premiér Petr Fiala chce, abyste pokračoval v tlaku na snižování cen. Co bude první věc, kterou uděláte v boji proti vysoký cenám potravin?

Nejsem ministr, který by určoval cenu rohlíků, mléka a hovězího masa. Stejně tak jako nesedím na ministerstvu cenotvorby, ale na ministerstvu zemědělství. Ministr zemědělství není ten, kdo by vydal ráno tiskovou zprávu s tím, že dneska bude stát litr mléka 24 nebo 17 korun.

Ale máte pokračovat v tom tlaku, tak jak si to představit?

Ministr má nástroje kontrolní, jako je Česká obchodní inspekce nebo Státní potravinářská a veterinární správa. Ty budeme využívat. A potom je to tlak neformální. Čili se budu scházet s reprezentanty spotřebního řetězce. A pokud někde budeme indikovat nějaké nekalosti, tedy nepřiměřeně navýšené marže, tak se budu snažit ty dotyčné přesvědčit o tom, že takhle teda opravdu ne.

Kdo podle vás může za vysoké ceny potravin?

Ceny potravin klesají tak, jako padá inflace. Zaplať pánbůh za to. Byl to důsledek kombinace mnoha faktorů, které souvisejí s energetickou krizí způsobenou mezinárodním kontextem včetně války na Ukrajině. Když se podíváte do ostatních států Evropy, tak to není příliš odlišné.

Dlouhodobě se mluví i o dvojí kvalitě potravin, tak kdy Češi budou jíst stejně kvalitní potraviny jako třeba Němci za dostupné ceny?

Ukažte mi příklad, kde to tak není. Nevylučuji, že tady mohou být pořád excesy, ale na dvojí kvalitu potravin se zaměřujeme už řadu let, máme na to kontrolní mechanismy.

Například ovoce nebo zelenina.

Tady se krásně ukazuje, když porovnáte kvalitu ovoce dovezenou z Polska a kvalitu českého jablka, že úroveň dovezených levných jablek je odlišná. Tady chci ocenit právě přínos českých zemědělců. A potom je to i o přístupu spotřebitelů.

Právě. Lidé šetří, takže si možná radši koupí ty levnější potraviny.

Vůbec nebrojím proti dovozu. Myslím, že musí být kombinace. Jsem zastáncem toho, aby i trh samotný byl spravedlivý, svobodný a nikdo nemá říkat lidem, co si mají kupovat. To je jejich rozhodnutí, jestli chtějí upřednostnit cenu. Nežijeme úplně v jednoduché době. Pokud naopak chtějí upřednostnit kvalitu, tak je to skvělé, protože si to zaslouží naši zemědělci.

Jestli by kvůli konopí měli odejít Piráti z vlády, bylo by to absurdní

Lidovci jsou dlouhodobě proti legalizaci konopí. Vím, že v koalici o tom probíhají jednání, tak jste ochotni dojít k nějakému kompromisu?

Určitě ano, ale máme některé pozice, které jsou pro nás těžko překonatelné. Určitě nejsme pro legalizaci konopí, nevidíme pro to důvod v situaci, kdy nemáme pokrytou prevenci a léčbu lidí závislých na alkoholu a dalších látkách. Lidovci jednoznačně podporují dekriminalizaci pěstování konopí pro vlastní lékařské využití, když si někdo doma vypěstuje tři rostliny a udělá si z toho mastičku na kolena. Není důvod ho kriminalizovat. Tohle by mělo být definováno. Ale když někdo pěstuje konopí ve velkém, zapojí se do nelegální distribuční sítě, tak nevidím důvod, proč by to nemělo být postiženo.

Poslankyně Markéta Gregorová z Pirátů řekla, že jestli nepodpoříte legalizaci konopí, mají Piráti odejít z vlády. Tak mají jít?

To je rozhodnutí Pirátů, já jim do toho nebudu mluvit. Ale jestli by kvůli tomu Piráti měli odejít z vlády, bylo by to naprosto absurdní. Možná bych doporučil všem europoslancům bez rozdílu stranické příslušnosti, aby se věnovali hájení českých zájmů na půdě Evropského parlamentu. Mám pocit, že komentáře směrem k některým našim vnitro politickým věcem jsou někdy úplně nepatřičné.

Vláda v současné době hledá, kde šetřit. Pod váš úřad spadá například Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný ústav zemědělské techniky nebo Česká plemenářská inspekce, tedy úřady a instituce, jejichž jména lidé často ani neznají. Budete je nějak revidovat?

Určitě ano. Nejprve se chci s resortem seznámit včetně všech podřízených organizací. Nejsem přítel toho, že přijdu někam a začnu dělat revoluci, kosit úřady a úředníky nebo něco podobného. Nejprve si udělám podrobnou analýzu, objedu jednotlivé instituce a pak se budu i s týmem bavit o tom, jak dál. Ale platí závazek, který jsme dali – když máme šetřit, tak musíme všichni.

V tuto chvíli máme závazek uspořit pět procent na provozu resortu zemědělství, což bude naplněno. Zvládneme to bez nějakého velkého dramatu, stejně jako dvě procenta na personáliích. To jsme mimochodem už nyní zvládli, protože od 1. července letošního roku škrtáme na resortu 25 míst.

Takže už vyhazujete?

Pokud jsou někde rezervy, tak nevidím důvod, proč nezefektivnit chod ministerstva. To je moje odpovědnost a udělám tak až poté, co se s těmi věcmi seznámím. Jsem rád, že takto k tomu přistupoval i můj předchůdce, čili některé parametry už máme splněny.

Už v roce 2019, kdy jste opouštěl čelo KDU-ČSL, jste říkal, že rodič je víc než politik. Budete mít teď jako ministr zemědělství čas na své tři děti?

Doufám, že ano. Věta, kterou jste citovala, platí pořád. Když jsem měl před sebou velmi těžké rozhodnutí, zda nabídku na ministra přijmout, ten poslední, kdo měl právo veta, jsou moje děti. Kdyby mi řekli ‚tati, neblbni, do toho fakt nechoď‘, tak bych do toho nešel.

