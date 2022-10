Pomáhá lidem s nejistotou za volantem, stačí na to jít s citem

Co by se mělo změnit v českých autoškolách

Co by se mělo změnit v českých autoškolách (7:10)

V rozhovoru se Petr také mluví o tom, co by se mu líbilo, aby se zlepšilo v českých autoškolách. Tvrdí, že kdyby v nich vše dělali správně, jeho služba by nemusela existovat. Pokud by se k žákům autoškol přistupovalo s větší empatií a kladlo se jim na srdce, že spěchat se nevyplácí, mohlo by být na silnicích o dost bezpečněji a příjemněji.