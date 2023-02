Neslyšícím tlumočí zpravodajství, hudbu, i diagnózu u doktora

V patnácti letech šla na brigádu do továrny, kde se díky neslyšící kolegyni nadchla pro znakový jazyk. Dnes už se tlumočení věnuje v mnoha podobách a nehodlá s tím zatím končit. Díky své práci se kromě jiného dostala i na stage festivalu Colours of Ostrava. Pozvání do podcastu Po mateřských stopách přijala tlumočnice českého znakového jazyka pro neslyšící a dvojnásobná maminka Daniela Cincibus Vacková.