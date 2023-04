Pískání v uchu neznamená, že na vás někdo myslí. Může to být nádor

Bolest zad vystřelující do nohy - je to indikace k operaci? (14:50)

Taková onemocnění nejsou ničím novým, co ale Sameš považuje za takzvanou medicínskou novinku jsou mnohačetné výskyty nádorů sluchového nervu.

„Výrazně vzrostla incidence nádoru sluchového nervu. Je to vlastně čtvrtý nejčastější nádor v České republice,“ říká přednosta. Prvními příznaky jsou zvonění a šumění v uchu, které mohou vést ke zhoršení nebo ztrátě sluchu.

„Kdo říká, že ho to obtěžuje, tak by neměl váhat a měl by vyhledat svého ORL lékaře,“ upozorňuje Sameš, který absolvoval zahraniční stáž v Japonsku, kde se naučil s touto problematikou precizně pracovat.