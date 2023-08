Očima Saši Mitrofanova: Neobolševik Navalnyj míří na nejhorší pudy, zní z části ruské opozice

Chodorkovskij vyjádřil názor, že Navalnyj a jeho skupina se řídí zásadou: „Jenom my víme, jak je to správně. A když s námi nesouhlasíš, zmiz, nebo ti ustřelíme kebuli.“ Navázal na to politolog Vladimir Pastuchov, podle něhož je Navalného skupina neobolševická, odmítá politické spojence, protože po převzetí moci v Rusku chce vládnout sama a má už připraveného svého Dzeržinského, svého Sverdlova a další, to už dodávám já, lidové komisaře resortů.