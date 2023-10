Očima Saši Mitrofanova: Lesk a bída svébytné ruské civilizace

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

V listopadu začne v Moskvě v areálu bývalé sovětské Výstavy úspěchů národního hospodářství výstava Rusko. Budou tam zprávy o místních úspěších a návštěvník má pocítit neodolatelnou touhu vypravit se do takového regionu.

Jedinou výjimkou je dialog prodavačky Galji s jistým starým pánem, který si přišel pro svou tradiční flašku vodky. „Vojáci se vrací, prej hrdinové, do háje zeleného,“ odplivuje si stařík. „Za tou zvláštní operací přece stojí Putin.“ - „Co to povídáš, jaký Putin?“ Galja se na autorku reportáže ohlíží s obavami. „Za všecko může Prigožin!“ - „Jakýpak Prigožin? To všechno Putin… Potvora jedna…Ten podělanej Putin je horší než Hitler!“