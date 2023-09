Očima Saši Mitrofanova: Rusko uvázlo v imperiálním modelu

Pak je tady většina obyvatelstva, kterou zcela ovládá fatalismus a naučená bezmocnost. Jinými slovy berou život tak, že vrchnost si něco vymyslí, nařídí, a oni to musí plnit a není síla, která by to změnila.

Emigranti by možná i rádi přišli s jiným návrhem než mlhavé překrásné Rusko budoucnosti nebo ozbrojený odpor proti Putinovi, u kterého není jasné, kdo by ho provedl. Ale nejde jim to stejně, jako se to nedaří zbývajícím skupinám obyvatelstva. Co je to tedy za klec, ze které Rusko není s to odejít?