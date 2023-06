Pozor na trampolíny, pro netrénované děti jsou velmi nebezpečné, varuje ortoped

Podle Hudáka existují určité principy prevence, které by měly snížit riziko nejtěžších úrazů. „Zamyslet se nad tím, jestli dítě prochází nějakým tréninkem. Když chcete, aby si vaše dítě šlo zaplavat, tak to asi většinou nezačne tím, že dvouletého hodíte do bazénu… U trampolín nastává spoustu problémů, protože děti na to fyzicky nemají,“ míní lékař.