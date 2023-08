Ketamin není jen droga, ale i naděje pro pacienty

Co je to ketaminem asistovaná terapie?

Psychické potíže se u Kateřiny objevily už v dětství. „Byla mi diagnostikována úzkostná porucha. Nechodila jsem do školy, ale nebylo to proto, že by se mi tam děly nějaké nepříjemné věci. Byla jsem úplně normální oblíbené dítě,“ říká Kateřina v úvodu podcastu. Místo školy seděla doma v úzkostech a nedokázala domov opustit.

S psychickými problémy bojovala i v dospělém životě. „V životě musíte fungovat. Musíte si někde vydělat peníze, fungovat ve společnosti. Tak jsem se to naučila, ale na úkor svého mentálního zdraví. Teď už je to rozhodně lepší, ale v začátcích jsem jela na dřeň, abych ten den vůbec přežila,“ svěřuje se. Poté co začala poprvé užívat antidepresiva, se její život sice do jisté míry zlepšil, Kateřina ale chtěla dosáhnut větší změny.