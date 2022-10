Jiří Novotný: Kdo neustojí tlak, nemá ve Spartě co dělat

Jméno Jiřího Novotného rezonuje zřejmě v každém fanouškovi Sparty. Mnohými je považován za jednu z vůbec nejvýraznějších postav týmu, který v druhé polovině devadesátých let jen těžko hledal na tuzemské scéně přemožitele.

Novotný vyhrál tuzemskou nejvyšší fotbalovou ligu celkem čtrnáctkrát. Všechny tituly má pochopitelně se Spartou. „Asi je to už nepřekonatelné. Doba se změnila, dneska kluci odchází do ciziny mnohem dřív,“ přemýšlí Novotný, který přitom mohl na začátku kariéry do ligy nastoupit v úplně jiném dresu.