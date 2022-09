Jeden z nejobsazovanějších českých dabérů si splnil sen díky návratu animované legendy

„Můj první evidovaný dabing je někdy z roku 2003. Úplnou mou premiérou byl sice jen takový štěk – ovšem v mém nejoblíbenějším seriálu Strážci vesmíru. Na to jsem byl hodně hrdý. Doma to máme někde uchované,“ říká Neskusil v podcastu V českém znění.

Přesto, že by se ale mohlo zdát, že pak už křivka jeho úspěchu šla jen nahoru, nebylo to tak. Začal dabovat jako dítě, což znamenalo, že v určitém věku začal mutovat a hlas se mu měnil.

„Dabovali jsme ho rok předtím, než šel do kin. Pustili nám ho celý, což opravdu je již spíše výjimečné. Rok jsme ale o tom nesměli mluvit, i když jsme věděli, že to bude pecka. I když jeho uvedení na plátna zpomalil covid, do kina jsem se na to moc těšil,“ říká dabér.