Na nebezpečí mnozí upozorňovali i před lety. Co se změnilo, je ochota naslouchat

Minulý týden jsem měl možnost se s vámi podělit o své čerstvé zkušenosti z konfliktu, který začal palestinským teroristickým útokem na Izrael a který se okamžitě přelil i do ulic našich měst. Přiznám se, že mě překvapilo množství reakcí, které moje malé zamyšlení vyvolalo. Překvapilo mě to, protože jsem neřekl nic jiného, než co říkám já a lidé z bezpečnostní komunity celou řadu let. Jen to zkrátka nikdo nechtěl celou dobu slyšet.