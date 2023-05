Výhled meteorologů: Teploty zatím nic moc, příští týden už by měl být lepší

Výhled se týká období čtyř týdnů od 15. května do 11. června. Nejchladnější by měl být podle meteorologů aktuální týden, očekávají ho teplotně podprůměrný.

Až do pátku by podle aktuální předpovědi neměly teploty překročit dvacítku – ve středu má být dokonce nejvýš 7 až 11 °C – v sobotu už by ale v maximech měly stoupat na 19 až 23 °C a v neděli a zkraje příštího týdne na 21 až 26 °C.